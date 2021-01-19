"Вест Хэм" дома победил "Вест Бромвич"

В Лондоне прошел матч 18 тура Английской Премьер Лиги. "Вест Хэм" принимал аутсайдера турнира "Вест Бромвич". Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.



"Молотобойцы" рвутся в еврокубковую зону и, благодаря этой победе, смогли потеснить "Челси". Всего в 19 матчах команда набрала 32 очка и занимает 7 строчку таблицы. Гости продолжают борьбу за выживание. За 19 игр было набрано лишь 11 очков. "Вест Бромвич" расположился на предпоследнем, 19, месте в таблице АПЛ.

"Вест Хэм" - "Вест Бромвич" 2:1 (1:0)

Голы: Боуэн, 45+1 - 1:0, Матеус Перейра, 51 - 1:1, Антонио, 66 - 2:1

"Вест Хэм": Фабианьски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Огбонна, Соучек, Лансини (Форнальс, 62), Боуэн, Райс, Бенрахма (Ярмоленко, 62), Антонио (Нобл, 84).