"Вест Хэм" дома разгромил "Шеффилд Юнайтед"

В Лондоне закончился матч 24 тура АПЛ. "Вест Хэм" принимал аутсайдера чемпионата "Шеффилд Юнайтед". Встреча завершилась победой фаворита со счетом 3:0. Победа позволила лондонцем обогнать "Ливерпуль" в турнирной таблице. Теперь подопечные Дэвида Мойеса занимают четвертую строчку, набрав 42 очка. Гости остаются на последнем, 20 месте в АПЛ, имея только 11 баллов за 24 матча.

"Вест Хэм" - "Шеффилд Юнайтед" 3:0 (1:0)

Голы: Райс, 41 (пенальти) - 1:0, Диоп, 58 - 2:0, Фредерикс, 90+6 - 3:0

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Диоп, Доусон, Джонсон (Фредерикс, 90), Лансини (Нобл, 63), Соучек, Лингард (Бенрахма, 82), Райс, Боуэн, Крессуэлл.