"Вест Хэм" дома разгромил "Шеффилд Юнайтед"
В Лондоне закончился матч 24 тура АПЛ. "Вест Хэм" принимал аутсайдера чемпионата "Шеффилд Юнайтед". Встреча завершилась победой фаворита со счетом 3:0. Победа позволила лондонцем обогнать "Ливерпуль" в турнирной таблице. Теперь подопечные Дэвида Мойеса занимают четвертую строчку, набрав 42 очка. Гости остаются на последнем, 20 месте в АПЛ, имея только 11 баллов за 24 матча.
"Вест Хэм" - "Шеффилд Юнайтед" 3:0 (1:0)
Голы: Райс, 41 (пенальти) - 1:0, Диоп, 58 - 2:0, Фредерикс, 90+6 - 3:0
"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Диоп, Доусон, Джонсон (Фредерикс, 90), Лансини (Нобл, 63), Соучек, Лингард (Бенрахма, 82), Райс, Боуэн, Крессуэлл.
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Иган (Джагелка, 85), Ампаду, Богл, Осборн, Норвуд (Макберни, 62), Ландстрем, Башем, Макголдрик, Шарп.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18