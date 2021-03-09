"Вест Хэм" дома всухую обыграл "Лидс"

В Лондоне прошел матч 27 тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Лидсом". Команда Дэвида Моэса, которая продолжает борьбу за попадание в еврокубки, оказалась сильнее подопечных Бьелсы 2:0. Примечательно, что уже к 7 минуте встречи ВАР дважды отменил взятие ворот футболистами гостей. Победа позволила "молотобойцам" вернуть себе пятую строчку в турнирной таблице Чемпионата Англии с 48 набранными очками. "Лидс" расположился на 11 месте, имея своем активе 35 баллов.

"Вест Хэм" - "Лидс" 2:0 (2:0)

Голы: Лингард, 21 - 1:0, Доусон, 28 - 2:0

Нереализованный пенальти: Лингард, 21

"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Доусон, Цоуфал, Диоп, Лингард (Джонсон, 87), Райс, Форнальс, Соучек, Бенрахма (Боуэн, 73), Антонио.

"Лидс": Мелье, Купер, Льоренте, Даллас, Эйлинг, Филлипс, Клих (Алиоски, 46), Рафинья, Элдер Кошта (Харрисон, 46), Бэмфорд, Робертс (Родриго, 60).