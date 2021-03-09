"Вест Хэм" дома всухую обыграл "Лидс"
В Лондоне прошел матч 27 тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Лидсом". Команда Дэвида Моэса, которая продолжает борьбу за попадание в еврокубки, оказалась сильнее подопечных Бьелсы 2:0. Примечательно, что уже к 7 минуте встречи ВАР дважды отменил взятие ворот футболистами гостей. Победа позволила "молотобойцам" вернуть себе пятую строчку в турнирной таблице Чемпионата Англии с 48 набранными очками. "Лидс" расположился на 11 месте, имея своем активе 35 баллов.
"Вест Хэм" - "Лидс" 2:0 (2:0)
Голы: Лингард, 21 - 1:0, Доусон, 28 - 2:0
Нереализованный пенальти: Лингард, 21
"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Доусон, Цоуфал, Диоп, Лингард (Джонсон, 87), Райс, Форнальс, Соучек, Бенрахма (Боуэн, 73), Антонио.
"Лидс": Мелье, Купер, Льоренте, Даллас, Эйлинг, Филлипс, Клих (Алиоски, 46), Рафинья, Элдер Кошта (Харрисон, 46), Бэмфорд, Робертс (Родриго, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18