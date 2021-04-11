"Вест Хэм" едва не упустил победу над "Лестером", ведя в 3 гола
Фото: Твиттер @OfficialFPL
В Лондоне, в рамках 31 тура АПЛ состоялась встреча претендентов на путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. "Вест Хэм" принимал "Лестер" и победил со счетом 3:2. Для хозяев матч складывался наилучшим образом, поскольку уже к перерыву они, благодаря дублю Лингарда, вели с разницей в 2 гола. Мяч, забитый Боуэном в самом начале второй половины только укрепил уверенность подопечных Мойеса в победе. Однако холодный душ и маячащий разгром разбудили гостей и они едва не отыгрались. Ихеаначо смог поразить ворота лондонцев дважды и, кажется, только совсем немного времени не хватило "лисам" для того, чтобы добиться сверхволевой ничьей.
Результат позволил "молотобойцам" подняться на 4 место в таблице, имея в своем активе 55 очков. На строчку выше располагаются гости, у которых 56 баллов.
"Вест Хэм" - "Лестер" 3:2 (2:0)
Голы: Лингард, 29 - 1:0, Лингард, 44 - 2:0, Боуэн, 48 - 3:0, Ихеаначо, 70 - 3:1, Ихеаначо, 90+1 - 3:2
"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Лингард, Соучек, Нобл (Джонсон, 82), Форнальс, Боуэн (Бенрахма, 84), Крессуэлл (Бальбуэна, 53).
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Фофана, Эванс, Кастань, Тилеманс, Амарти (Томас, 46), Ндиди, Прат (Олбрайтон, 59), Варди, Ихеаначо.
Читать также: "Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дубль Азмуна принес "Зениту" волевую победу над "Сочи"
-
"Наполи" в гостях переиграл "Сампдорию"
-
"Вест Хэм" едва не упустил победу над "Лестером", ведя в 3 гола
-
1
"Ювентус" дома обыграл "Дженоа"
-
1
Деспотович обратился к Павлюченко после слов про "чемодан-вокзал"
-
Гончаренко прокомментировал результат своего первого матча в "Краснодаре"
-
Стал известен характер травмы, которую получил Глушаков
-
"Вильярреал" уступил "Осасуне" в матче Ла Лиги
-
ПСЖ нашел трех кандидатов на замену Мбаппе
-
Футболисты, участвующие в Евро-2020, должны будут провакцинироваться от коронавируса
-
Ловрен пропустит матч с "Сочи"
-
"Ренн" одержал победу над "Нантом" в матче Лиги 1
-
"Ньюкасл" добыл выездную победу над "Бернли"
-
"Краснодар" в дебютном матче Гончаренко проиграл тульскому "Арсеналу"
-
"Зенит" будет сотрудничать с иранским "Сепаханом"
-
"Интер" минимально переиграл "Кальяри"
-
Лукас Васкес больше не поможет "Реалу" в этом сезоне
-
"Арсенал" намерен переманить Лингарда
-
Лапорта прокомментировал поражение от "Реала"
-
Шеф-повар ЦСКА рассказал об изменениях в рационе после прихода Олича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18