"Вест Хэм" едва не упустил победу над "Лестером", ведя в 3 гола

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В Лондоне, в рамках 31 тура АПЛ состоялась встреча претендентов на путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. "Вест Хэм" принимал "Лестер" и победил со счетом 3:2. Для хозяев матч складывался наилучшим образом, поскольку уже к перерыву они, благодаря дублю Лингарда, вели с разницей в 2 гола. Мяч, забитый Боуэном в самом начале второй половины только укрепил уверенность подопечных Мойеса в победе. Однако холодный душ и маячащий разгром разбудили гостей и они едва не отыгрались. Ихеаначо смог поразить ворота лондонцев дважды и, кажется, только совсем немного времени не хватило "лисам" для того, чтобы добиться сверхволевой ничьей.

Результат позволил "молотобойцам" подняться на 4 место в таблице, имея в своем активе 55 очков. На строчку выше располагаются гости, у которых 56 баллов.

"Вест Хэм" - "Лестер" 3:2 (2:0)

Голы: Лингард, 29 - 1:0, Лингард, 44 - 2:0, Боуэн, 48 - 3:0, Ихеаначо, 70 - 3:1, Ихеаначо, 90+1 - 3:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Лингард, Соучек, Нобл (Джонсон, 82), Форнальс, Боуэн (Бенрахма, 84), Крессуэлл (Бальбуэна, 53).

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Фофана, Эванс, Кастань, Тилеманс, Амарти (Томас, 46), Ндиди, Прат (Олбрайтон, 59), Варди, Ихеаначо.