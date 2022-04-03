"Вест Хэм" обыграл "Эвертон", а "Тоттенхэм" уничтожил "Ньюкасл"

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"Вест Хэм" обыграл "Эвертон", а "Тоттенхэм" уничтожил "Ньюкасл"

Фото: твиттер "Тоттенхэма"\Автор неизвестен

Состоялись два матча 31-го тура АПЛ.

"Вест Хэм" - "Эвертон" - 2:1

Голы: Крессуэлл, 32 - 1:0, Холгейт, 53 - 1:1, Боуэн, 59 - 2:1.

"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" - 5:1

Голы: Шер, 39 - 0:1, Дэвис, 43 - 1:1, Доэрти, 48 - 2:1, Сон, 54 - 3:1, Эмерсон, 63 - 4:1, Бергвейн, 83 - 5:1.

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