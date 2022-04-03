"Вест Хэм" обыграл "Эвертон", а "Тоттенхэм" уничтожил "Ньюкасл"
Фото: твиттер "Тоттенхэма"\Автор неизвестен
Состоялись два матча 31-го тура АПЛ.
"Вест Хэм" - "Эвертон" - 2:1
Голы: Крессуэлл, 32 - 1:0, Холгейт, 53 - 1:1, Боуэн, 59 - 2:1.
"Тоттенхэм" - "Ньюкасл" - 5:1
Голы: Шер, 39 - 0:1, Дэвис, 43 - 1:1, Доэрти, 48 - 2:1, Сон, 54 - 3:1, Эмерсон, 63 - 4:1, Бергвейн, 83 - 5:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18