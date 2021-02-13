"Вест Хэм" готов избавиться от Ярмоленко

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"Вест Хэм" готов избавиться от Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко близок к уходу из "Вест Хэма", утверждает Football Insider.

По информации источника, лондонский клуб готов летом продать футболиста, потерявшего стабильное место в составе.

"Молотобойцы" рассчитывают выручить от продажи 31-летнего легионера 5-6 миллионов евро.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 21 матч, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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