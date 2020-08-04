"Вест Хэм" готов купить форварда "Барселоны" Брейтуэйта

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"Вест Хэм" готов купить форварда "Барселоны" Брейтуэйта

Форвард "Барселоны" Мартин Брейтуэйт может перейти в "Вест Хэм". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

В "Барселоне" футболист выступает с февраля 2020 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее он также играл за "Мидлсбро".

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