"Вест Хэм" готов купить форварда "Барселоны" Брейтуэйта

Форвард "Барселоны" Мартин Брейтуэйт может перейти в "Вест Хэм". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

В "Барселоне" футболист выступает с февраля 2020 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее он также играл за "Мидлсбро".

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