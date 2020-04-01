"Вест Хэм" готов купить зимнего новичка "Барселоны"
Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к датскому нападающему "Барселоны" Мартину Брейтуэйту, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 17 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Эвертона".
Брейтуэйт перешел в "Барселону" в феврале 2020 года за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел за каталонский клуб три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Четыре игрока "Барселоны" не хотели идти на снижение зарплаты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Гарай вернулся к семье после самоизоляции
-
Дибала рассказал Роналду, за что его ненавидят в Аргентине
-
2
"Барселона" предложит Гризманна в обмен на Неймара
-
РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая
-
1
"Вест Хэм" готов купить зимнего новичка "Барселоны"
-
Коутиньо отправил 20 тонн гуманитарной помощи в Бразилию
-
Шюррле прилетел в Германию и сменил имидж
-
Экс-игрок сборной России рассказал о ситуации в США из-за коронавируса
-
УЕФА отложил возобновление еврокубков
-
УЕФА перенес матчи сборных, которые должны были пройти в июне
-
Все игроки "Валенсии" сдали тесты на коронавирус
-
Божович прокомментировал информацию о ликвидации "Крыльев Советов"
-
"Оставайтесь активными". Роналду похвастался мускулатурой
-
"Манчестер Юнайтед" хочет перехватить Холанда у "Реала"
-
"Ювентус" не может договориться с Дибалой
-
1
Ответ Жиру Бензема оказался фейком
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Саулю
-
Менье прокомментировал информацию об уходе из ПСЖ
-
ZDF: УЕФА определился с датами возобновления Лиги Чемпионов и Лиги Европы
-
ПСЖ стал очередным претендентом на Хакими
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18