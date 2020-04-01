"Вест Хэм" готов купить зимнего новичка "Барселоны"

1 Теги барселонавест хэм юнайтедмартин брейтуэйттрансферы

"Вест Хэм" готов купить зимнего новичка "Барселоны"
Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к датскому нападающему "Барселоны" Мартину Брейтуэйту, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 17 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Эвертона".

Брейтуэйт перешел в "Барселону" в феврале 2020 года за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел за каталонский клуб три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Четыре игрока "Барселоны" не хотели идти на снижение зарплаты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Жаль Мартина ... очередной убитый Барсой талант, а конкретно - диктатурой картонного лидера... маразм донного аргентинца, крепчает с каждым днём! Опять подвёл команду в матче с Реалом... без Суареса, даже левую пенку не в состоянии заработать, за что платить 100+ млн/год? Плюс ещё за анализы, капризы «купите мне очередного жополиза, а то пересохло, и про липовый ЗМ не забудьте» - все это, Лео Картонович Месси! Visca el Barca!

Ответить

главное

"Барселона" предложит Гризманна в обмен на Неймара

"Барселона" предложит Гризманна в обмен на Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов