"Вест Хэм" готов купить зимнего новичка "Барселоны"



Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к датскому нападающему "Барселоны" Мартину Брейтуэйту, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 17 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Эвертона".

Брейтуэйт перешел в "Барселону" в феврале 2020 года за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел за каталонский клуб три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Четыре игрока "Барселоны" не хотели идти на снижение зарплаты. | http://soccernews.ru