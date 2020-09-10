"Вест Хэм" готов обновить свой трансферный рекорд

Лондонский "Вест Хэм" всерьёз нацелился на центрального защитника "Бернли" Джеймса Тарковски.

По информации Talksport, ради приобретения 27-летнего футболиста "молотобойцы" готовы побить свой трансферный рекорд.

"Бернли" требует за своего лидера почти 55 миллионов евро. "Вест Хэм" ранее не платил столько ни за одного игрока.

В прошлом сезоне Тарковски сыграл за "Бернли" 40 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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