"Вест Хэм" готов предложить 90 миллионов евро за хавбека "Реала"

"Вест Хэм" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Иско, утверждает испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом за 26-летнего хавбека "сливочных" "молотобойцы" будут готовы выложить рекордные для себя 90 миллионов евро.

Вполне вероятно, что такое предложение устроит королевский клуб, однако будет отвергнуто самим игроком.

В нынешнем сезоне Иско забил 8 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Реал".

Напомним, президент ПСЖ намерен отомстить "Реалу" за возможные попытки подписать Неймара. | soccernews.ru