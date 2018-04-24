"Вест Хэм" готов предложить 90 миллионов евро за хавбека "Реала"

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"Вест Хэм" готов предложить 90 миллионов евро за хавбека "Реала""Вест Хэм" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Иско, утверждает испанская пресса.

Сообщается, что ближайшим летом за 26-летнего хавбека "сливочных" "молотобойцы" будут готовы выложить рекордные для себя 90 миллионов евро.

Вполне вероятно, что такое предложение устроит королевский клуб, однако будет отвергнуто самим игроком.

В нынешнем сезоне Иско забил 8 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Реал".

Напомним, президент ПСЖ намерен отомстить "Реалу" за возможные попытки подписать Неймара. | soccernews.ru

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