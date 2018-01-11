"Вест Хэм" готов продать Чичарито

Форвард "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес, более известный как Чичарито, может покинуть лондонский клуб уже в январе, сообщает Sky Sports.

По информации источника, "молотобойцы" рассматривают вариант с продажей 29-летнего мексиканца из-за слишком большого количества нападающих в составе.

Эрнандес выступает за "Вест Хэм" с лета 2017 года, сыграл 21 матч, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

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