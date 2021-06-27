"Вест Хэм" готов продать Ярмоленко

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"Вест Хэм" готов продать Ярмоленко Фото инстаграм Андрея Ярмоленко

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко близок к уходу из клуба.

По сведениям Football London, "молотобойцы" готовы отпустить 31-летнего украинца примерно за 6 миллионов евро.

Отмечается, что футболист не входит в планы Дэвида Мойеса, а также имеет высокую травматичность, поэтому клуб не будет удерживать игрока.

Действующий контракт Ярмоленко с клубом истекает летом 2022 года.

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