"Вест Хэм" готов установить новый трансферный рекорд клуба

Бразильский полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон близок к переходу в "Вест Хэм", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб готов заплатить за футболиста требуемые 40 миллионов евро. Если этот трансфер состоится, то он станет самым дорогим в истории лондонского клуба.

В прошлом сезоне 25-летний Андерсон провел за "Лацио" 32 матча, забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач.

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