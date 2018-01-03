"Вест Хэм" готов заплатить 17 миллионов евро за Аллена

"Вест Хэм" не оставляет попыток приобрести валлийского полузащитника "Сток Сити" Джо Аллена, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен купить игрока в зимнее трансферное окно и предложил за него 17 миллионов евро. Впрочем "гончары" пока что отказываются расставаться с игроком.

В этом сезоне 27-летний Аллен провел за "Сток Сити" 20 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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