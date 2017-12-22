"Вест Хэм" готов заплатить более 20 миллионов евро за защитника "Суонси" Моусона

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"Вест Хэм" готов заплатить более 20 миллионов евро за защитника "Суонси" Моусона

"Вест Хэм" проявляет интерес к защитнику "Суонси" Алфи Моусону, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 22,5 миллиона евро.

В этом сезоне 23-летний Моусон провел за "Суонси" 18 матчей и забил 1 гол.

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