"Вест Хэм" готов заплатить крупную сумму за хавбека сборной Уругвая

Теги вест хэм юнайтедкальяритрансферынаитан нандес

"Вест Хэм" готов заплатить крупную сумму за хавбека сборной Уругвая

"Вест Хэм" проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику "Кальяри" Наитану Нандесу, сообщает Sportitalia..

По сведениям издания, английский клуб хочет арендовать футболиста за восемь миллионов евро с обязательством выкупа за 35 миллионов евро. Сделка может быть оформлена до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне 24-летний Нандес провел за "Кальяри" 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Уругвая сыграл 31 матч.

Не пропустите: "Тоттенхэм" официально объявил о переходе Бергвейна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сотрудник Black Star требовал крупную сумму у Смолова за участие в рекламе вместе с Месси

Сотрудник Black Star требовал крупную сумму у Смолова за участие в рекламе вместе с Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов