"Вест Хэм" готов заплатить крупную сумму за хавбека сборной Уругвая
"Вест Хэм" проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику "Кальяри" Наитану Нандесу, сообщает Sportitalia..
По сведениям издания, английский клуб хочет арендовать футболиста за восемь миллионов евро с обязательством выкупа за 35 миллионов евро. Сделка может быть оформлена до закрытия зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне 24-летний Нандес провел за "Кальяри" 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Уругвая сыграл 31 матч.
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