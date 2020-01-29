"Вест Хэм" готов заплатить крупную сумму за хавбека сборной Уругвая

"Вест Хэм" проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику "Кальяри" Наитану Нандесу, сообщает Sportitalia..

По сведениям издания, английский клуб хочет арендовать футболиста за восемь миллионов евро с обязательством выкупа за 35 миллионов евро. Сделка может быть оформлена до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне 24-летний Нандес провел за "Кальяри" 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Уругвая сыграл 31 матч.

Не пропустите: "Тоттенхэм" официально объявил о переходе Бергвейна. | http://soccernews.ru