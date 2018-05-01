"Вест Хэм" готов заплатить за игрока "Челси" более 30 миллионов евро

"Вест Хэм" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Дэнни Дринкуотеру, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "молотки" рассматривают вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 34 миллиона евро. Хавбек может согласиться на трансфер, так как редко выходит на поле.

В этом сезоне 28-летний Дринкуотер провел за "Челси" 22 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: "Челси" интересуется итальянским хавбеком. | http://soccernews.ru