"Вест Хэм" готов заплатить за игрока "Челси" более 30 миллионов евро

Теги челсивест хэм юнайтеддэниел дринкуотер

"Вест Хэм" готов заплатить за игрока "Челси" более 30 миллионов евро

"Вест Хэм" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Дэнни Дринкуотеру, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "молотки" рассматривают вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 34 миллиона евро. Хавбек может согласиться на трансфер, так как редко выходит на поле.

В этом сезоне 28-летний Дринкуотер провел за "Челси" 22 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: "Челси" интересуется итальянским хавбеком. | http://soccernews.ru

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