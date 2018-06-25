Лондонский "Вест Хэм" готовит 60 миллионов евро на двух игроков "Лацио", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "молотобойцы" хотят купить левого защитника Джордана Лукаку и атакующего хавбека Фелипе Андерсона.

Отмечается, что клубы близки к достижению договорённости по этим двум трансферам.

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