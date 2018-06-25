"Вест Хэм" готовит 60 миллионов евро на двух игроков "Лацио"

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"Вест Хэм" готовит 60 миллионов евро на двух игроков "Лацио"

Лондонский "Вест Хэм" готовит 60 миллионов евро на двух игроков "Лацио", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "молотобойцы" хотят купить левого защитника Джордана Лукаку и атакующего хавбека Фелипе Андерсона.

Отмечается, что клубы близки к достижению договорённости по этим двум трансферам.

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