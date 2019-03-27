"Вест Хэм" готовит предложение по защитнику "Локомотива" Кверквелии

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"Вест Хэм" готовит предложение по защитнику "Локомотива" Кверквелии

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в АПЛ, сообщают российские СМИ.

27-летний грузин входит в шорт-лист "Вест Хэма". Лондонский клуб готов купить футболиста за 18 миллионов евро.

Кверквелия мог оказаться на Туманном Альбионе ещё прошлым летом, но тогда "Лестер" не смог договориться о его трансфере.

Центрбек в текущем сезоне сыграл за "Локомотив" 29 матчей и забил 1 гол. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2021 года.

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