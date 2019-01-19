"Вест Хэм" готовит щедрое предложение по звезде Серии А

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"Вест Хэм" готовит щедрое предложение по звезде Серии А

Лондонский "Вест Хэм" готовит щедрое предложение по нападающему "Торино" Андреа Белотти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "молотобойцы" видят в 25-летнем итальянце идеальную замену для Марко Арнаутовича, который близок к отъезду в Китай.

За форварда "быков" английский клуб готов заплатить 40 миллионов евро, однако итальянцы требуют на 20 миллионов больше.

Напомним, что сумма отступных в контракте Белотти составляет 100 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провёл за "Торино" 21 матч, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

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