"Вест Хэм" громит "Саутгемптон", "Лестер" сильнее "Брайтона" и другие результаты 32-го тура АПЛ

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"Вест Хэм" громит "Саутгемптон", "Лестер" сильнее "Брайтона" и другие результаты 32-го тура АПЛ

В рамках 32-го тура АПЛ состоялись ещё пять матчей. "Лестер", "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Бернли" одержали победы над "Брайтоном", "Саутгемптоном", "Хаддерсфилдом" и "Вест Бромвичем" соответственно, а "Уотфорд" и "Борнмут" сыграли вничью.

"Брайтон" – "Лестер" - 0:2

Голы: Иборра, 83 - 0:1, Варди, 90 - 0:2.

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Скелотто, Данк, Кайяль (Болдок, 84), Проппер, Локадия (Марч, 75), Гросс, Искьердо, Мюррей.

"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез (Фукс, 85), Иборра, Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 79), Окадзаки (Диабате, 56), Варди.

Удаление: Ндиди (87).
 

"Вест Хэм" – "Саутгемптон" - 3:0

Голы: Жоау Мариу, 13 - 1:0, Арнаутович, 17 - 2:0, Арнаутович, 45 - 3:0.

"Вест Хэм": Харт, Крессуэлл, Масуаку, Сабалета, Огбонна, Нобл, Антонио (Фернандеш, 9), Жоау Мариу, Куяте (Каллен, 89), Арнаутович (Хьюджилл, 80), Райс.

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Худт, Тадич, Лемина, Хейбьерг, Редмонд (Буфаль, 67), Остин (Каррильо, 83), Габбьядини (Лонг, 46).
 

"Ньюкасл" – "Хаддерсфилд" - 1:0

Гол: Перес, 80 - 1:0.

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди, Ритчи (Атсу, 67), Шелви, Диаме (Хэйден, 79), Йедлин, Перес, Гэйл (Слимани, 75).

"Хаддерсфилд": Лессль, Шиндлер, Конголо, Смит (Мунье, 83), Йоргенсен, Хогг, Муй, Притчард, ван Ла Парра (Мэлоун, 86), Качунга (Кванер, 56), Депуатр.
 

"Уотфорд" – "Борнмут" - 2:2

Голы: Фемения, 13 - 1:0, Кинг, 43 (пенальти) - 1:1, Перейра, 49 - 2:1, Дефо, 90 - 2:2.

"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль (Кэткарт, 64), Холебас, Фемения (Ришарлисон, 81), Хьюз (Окака Чука, 75), Капу, Перейра, Дукуре, Янмат, Дини.

"Борнмут": Бегович, Аке, Кук, Дэниэлс, Фрэйзер, Гослинг, Кук, Станислас (Пью, 45), Айб (Дефо, 67), Кинг, Уилсон (Серман, 81).
 

"Вест Бромвич" – "Бернли" - 1:2

Голы: Барнс, 22 - 0:1, Вуд, 73 - 0:2, Рондон, 83 - 1:2.

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Хегази, Гиббс (Филлипс, 46), Доусон, Брант, Ливермор, Якоб, Ньом, Родригес (Берк, 74), Рондон.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Леннон, Вествуд, Корк, Нкуду (Хендрик, 69), Вуд (Воукс, 77), Барнс.

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6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
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