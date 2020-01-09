"Вест Хэм" хочет арендовать полузащитника "Бенфики" Фернандеша

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"Вест Хэм" хочет арендовать полузащитника "Бенфики" Фернандеша

"Вест Хэм" планирует заключить контракт с полузащитником "Бенфики" Жедсоном Фернандешем, передает Sky Sports.

Лондонский клуб хочет арендовать 21-летнего футболиста на 18 месяцев без опций выкупа или продления.

Ранее сообщалось, что в португальце также заинтересован "Челси".

В нынешнем розыгрыше хавбек провел 13 матчей в АПЛ, отметившись 1 голевой передачей. Его соглашение с "Бенфикой" рассчитано до лета 2023 года.

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