"Вест Хэм" хочет арендовать защитника "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Натана Аке/Автор неизвестен

"Вест Хэм" проявляет интерес к голландскому защитнику "Манчестер Сити" Натану Аке, сообщает The Sun.

По сведениям источника, лондонский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. В настоящее время "Вест Хэм" потерял из-за травм сразу трех защитников - Анджело Огбонну, Бена Джонсона и Курта Зума.

В нынешнем сезоне 26-летний Аке провел за "Манчестер Сити" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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