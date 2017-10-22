"Вест Хэм" хочет, чтобы команду возглавил Манчини

Наставник "Зенита" Роберто Манчини может возглавить "Вест Хэм", сообщает Mirror.

По сведениям издания, руководство "молотобойцев" рассматривает итальянца в качестве основного кандидата на этот пост.

В настоящее время "Вест Хэм" находится на 17-м месте в АПЛ.

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