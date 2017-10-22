"Вест Хэм" хочет, чтобы команду возглавил Манчини

Теги вест хэм юнайтедроберто манчини

"Вест Хэм" хочет, чтобы команду возглавил Манчини

Наставник "Зенита" Роберто Манчини может возглавить "Вест Хэм", сообщает Mirror.

По сведениям издания, руководство "молотобойцев" рассматривает итальянца в качестве основного кандидата на этот пост.

В настоящее время "Вест Хэм" находится на 17-м месте в АПЛ.

Читайте также: Манчини отказал "Лестеру". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"

Прервать серию неудач: "Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 9 25
2 Манчестер Юнайтед 9 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
5 Арсенал Лондон 9 16
6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
8 Ливерпуль 8 13
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 9 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
15 Суонси Сити 9 8
16 Вест Хэм Юнайтед 9 8
17 Сток Сити 9 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 9 7
20 Кристал Пэлас 9 3
Полная таблица

топ-5 тегов