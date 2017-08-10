"Вест Хэм" хочет купить Карвалью

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Вильям Карвалью попал в сферу интересов "Вест Хэма", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "молотобойцы" хотят купить 25-летнего португальца этим летом и готовы предложить за него 28 миллионов евро.

Впрочем, "Спортинг" намерен выручить от продажи Карвалью не менее 40 миллионов евро. На футболиста также претендуют "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Вест Бромвич".

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