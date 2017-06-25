"Вест Хэм" хочет купить Уолкотта

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"Вест Хэм" хочет купить Уолкотта

"Вест Хэм" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Тео Уолкотту, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 27 миллионов евро. Ранее "молотки" интересовались другим форвардом "канониров" Оливье Жиру, но пока что этот трансфер не состоялся.

В минувшем сезоне 28-летний Уолкотт провел за "Арсенал" 37 матчей и забил 19 мячей.

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