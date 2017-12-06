"Вест Хэм" хочет купить Вильяма Карвалью

"Вест Хэм" вновь проявляет интерес к полузащитнику "Спортинга" Вильяму Карвалью, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что прошлым летом хавбек едва не перешел в стан "молотков" за 45 миллионов евро, но в последний момент англичане попытались сбить цену и трансфер сорвался.

Напомним, что слухи о переходе 25-летнего Карвалью в один из клубов АПЛ ходят уже несколько лет, но португалец до сих пор остается в "Спортинге".

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