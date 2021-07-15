"Вест Хэм" хочет купить вратаря сборной Украины

Фото: инстаграм Георгия Бущана/Автор неизвестен

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к вратарю киевского "Динамо" и сборной Украины Георгию Бущану, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, руководство английского клуба уже провело первый раунд переговоров с киевлянами. В составе "Вест Хэма" Бущан может стать конкурентом основному голкиперу Лукашу Фабиански. Впрочем, приобрести украинца будет сложно, так как президент "Динамо" Игорь Суркис оценивает его в 15 миллионов евро.

В прошлом 27-летний Бущан провел за "Динамо" 35 матчей во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2023 года.

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