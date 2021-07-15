"Вест Хэм" хочет купить вратаря сборной Украины

Теги вест хэм юнайтеддинамо киевгеоргий бущантрансферы

"Вест Хэм" хочет купить вратаря сборной Украины

Фото: инстаграм Георгия Бущана/Автор неизвестен

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к вратарю киевского "Динамо" и сборной Украины Георгию Бущану, сообщает  Evening Standard.

По сведениям источника, руководство английского клуба уже провело первый раунд переговоров с киевлянами. В составе "Вест Хэма" Бущан может стать конкурентом основному голкиперу Лукашу Фабиански. Впрочем, приобрести украинца будет сложно, так как президент "Динамо" Игорь Суркис оценивает его в 15 миллионов евро.

В прошлом 27-летний Бущан провел за "Динамо" 35 матчей во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с украинским клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Вест Хэм" готов продать Ярмоленко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на бразильца из "Бенфики"

"Спартак" нацелился на бразильца из "Бенфики"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов