"Вест Хэм" хочет оставить Лингарда на постоянной основе

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"Вест Хэм" хочет оставить Лингарда на постоянной основеФото: Твиттер @JesseLingard 
"Вест Хэм" хотят продолжить работу с хавбеком Джесси Лингардом, который в этом сезоне играет за "молотобойцев" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", сообщает Post.

По информации источника, лондонский клуб собирается заключить с 28-летним англичанином полноценный контракт, но боссы опасаются, что руководство "манкунианцев" выставят слишком высокую цену за игрока.

Кроме "Вест Хэма" в услугах полузащитника заинтересован также "Лестер".

Напомним, Лингард перешел в новую команду зимой 2021 года. За 8 матчей он смог забить 5 голов и отдать две результативные передачи.
Футболист дважды подряд (в феврале и марте) попадал в число претендентов на приз лучшему игроку Английской Премьер Лиги.

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