"Вест Хэм" хочет в январе заполучить хавбека "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал стал трансферной целью "Вест Хэма", утверждает The Athletic.

По сведениям издания, "молотобойцы" хотят усилить позицию центрального хавбека в январе и подписание 22-летнего чеха видится клубу перспективным вложением денег.

В ноябре сообщалось, что "красно-белые" готовы продать одного из своих лидеров за 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Крал сделал 3 ассиста в 20 матчах. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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