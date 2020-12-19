"Вест Хэм" хочет в январе заполучить хавбека "Спартака"
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал стал трансферной целью "Вест Хэма", утверждает The Athletic.
По сведениям издания, "молотобойцы" хотят усилить позицию центрального хавбека в январе и подписание 22-летнего чеха видится клубу перспективным вложением денег.
В ноябре сообщалось, что "красно-белые" готовы продать одного из своих лидеров за 18 миллионов евро.
В текущем сезоне Крал сделал 3 ассиста в 20 матчах. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.
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