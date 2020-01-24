"Вест Хэм" хочет вернуть Пайе, который 3 года назад угрожал клубу

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"Вест Хэм" хочет вернуть Пайе, который 3 года назад угрожал клубу

Лондонский "Вест Хэм" нацелился на полузащитника "Марселя" Димитри Пайе, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, руководство "молотобойцев" уверено, что 32-летний хавбек поможет команде не вылететь в Чемпионшип.

Примечательно, что француз уже защищал цвета "Вест Хэма" с 2015 по 2017 год, после чего со скандалом ушёл в "Марсель".

Напомним, что Пайе угрожал травмировать себе крестообразные связки колена, если его не отпустят на родину.

Не пропустите: "Вест Хэм" продолжает интересоваться Чаловым. | http://soccernews.ru 
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