"Вест Хэм" и "Брайтон" разошлись миром

Завершился матч 15 тура АПЛ. В Лондоне "Вест Хэм" принимал "Брайтон". Игра завершилась результативной ничьей 2:2.



На данный момент хозяева занимают 10 строчку таблицы, набрав 22 очка. Гости расположились на 16 месте, имея в активе только 13 баллов.

"Вест Хэм" - "Брайтон" 2:2 (0:1)

Голы: Мопе, 44 - 0:1, Джонсон, 60 - 1:1, Данк, 70 - 1:2, Соучек, 82 - 2:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Крессуэлл, Джонсон, Соучек, Райс, Боуэн (Ярмоленко, 46), Нобл (Лансини, 46), Бальбуэна, Аллер.