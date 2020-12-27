"Вест Хэм" и "Брайтон" разошлись миром
Завершился матч 15 тура АПЛ. В Лондоне "Вест Хэм" принимал "Брайтон". Игра завершилась результативной ничьей 2:2.
На данный момент хозяева занимают 10 строчку таблицы, набрав 22 очка. Гости расположились на 16 месте, имея в активе только 13 баллов.
"Вест Хэм" - "Брайтон" 2:2 (0:1)
Голы: Мопе, 44 - 0:1, Джонсон, 60 - 1:1, Данк, 70 - 1:2, Соучек, 82 - 2:2
"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Крессуэлл, Джонсон, Соучек, Райс, Боуэн (Ярмоленко, 46), Нобл (Лансини, 46), Бальбуэна, Аллер.
"Брайтон": Санчес, Уайт, Данк, Уэбстер, Берн, Марч, Биссума, Лаллана (Альсате, 46), Троссард, Уэлбек (Гросс, 83), Мопе (Джаханбахш, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18