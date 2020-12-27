"Вест Хэм" и "Брайтон" разошлись миром

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"Вест Хэм" и "Брайтон" разошлись миромЗавершился матч 15 тура АПЛ. В Лондоне "Вест Хэм" принимал "Брайтон". Игра завершилась результативной ничьей 2:2.

На данный момент хозяева занимают 10 строчку таблицы, набрав 22 очка. Гости расположились на 16 месте, имея в активе только 13 баллов. 

"Вест Хэм" - "Брайтон" 2:2 (0:1)

Голы: Мопе, 44 - 0:1, Джонсон, 60 - 1:1, Данк, 70 - 1:2, Соучек, 82 - 2:2

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Крессуэлл, Джонсон, Соучек, Райс, Боуэн (Ярмоленко, 46), Нобл (Лансини, 46), Бальбуэна, Аллер.

"Брайтон": Санчес, Уайт, Данк, Уэбстер, Берн, Марч, Биссума, Лаллана (Альсате, 46), Троссард, Уэлбек (Гросс, 83), Мопе (Джаханбахш, 90).

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