"Вест Хэм" и "Хоффенхайм" поборются за хавбека "Шахтера" Степаненко

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"Вест Хэм" и "Хоффенхайм" поборются за хавбека "Шахтера" Степаненко

"Вест Хэм" и "Хоффенхайм" проявляют интерес к полузащитнику "Шахтера" Тарасу Степаненко, сообщает ESPN.

По сведениям издания, оба клуба намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. 

28-летний Степаненко выступает за "Шахтер" с 2010 года, провел за клуб 206 матчей и забил 15 голов.

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