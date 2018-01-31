"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" сильнейшего не определили

В матче 25-го тура английской Премьер-Лиги "Вест Хэм" на своем поле разошелся миром с "Кристал Пэлас".

"Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" - 1:1

Голы: Бентеке, 24 - 0:1, Нобл, 43 - 1:1 (пенальти).

"Вест Хэм": Адриан, Коллинз, Огбонна, Райс, Бирам, Сабалета, Нобл, Крессуэлл, Куяте (Оксфорд, 86), Мариу, Чичарито.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Келли, Томкинс, Ван Анхольт, Заха, Макартур, Миливойевич, Таунсенд, Бентеке, Сако (Кабай, 41).

Напомним, в параллельном матче "Суонси" обыграл "Арсенал". | soccernews.ru