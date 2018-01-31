"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" сильнейшего не определили

Теги вест хэм юнайтедкристал пэлас

"Вест Хэм" и "Кристал Пэлас" сильнейшего не определилиВ матче 25-го тура английской Премьер-Лиги "Вест Хэм" на своем поле разошелся миром с "Кристал Пэлас".

"Вест Хэм" - "Кристал Пэлас" - 1:1

Голы: Бентеке, 24 - 0:1, Нобл, 43 - 1:1 (пенальти).

"Вест Хэм": Адриан, Коллинз, Огбонна, Райс, Бирам, Сабалета, Нобл, Крессуэлл, Куяте (Оксфорд, 86), Мариу, Чичарито.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Келли, Томкинс, Ван Анхольт, Заха, Макартур, Миливойевич, Таунсенд, Бентеке, Сако (Кабай, 41).

Напомним, в параллельном матче "Суонси" обыграл "Арсенал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов