"Вест Хэм" и "Лестер" побеждают в 31-м туре АПЛ, "Ньюкасл" вырывает ничью на последних минутах

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"Вест Хэм" и "Лестер" побеждают в 31-м туре АПЛ, "Ньюкасл" вырывает ничью на последних минутах

В рамках 31-го тура АПЛ состоялись три матча. "Вест Хэм" в результативном поединке взял верх над "Хаддерсфилдом", "Лестер", играя почти всю встречу вдесятером, одолел "Бернли", а "Ньюкасл" в самой концовке игры спас ничью с "Борнмутом".

"Вест Хэм" – "Хаддерсфилд" - 4:3

Голы: Нобл, 15 (пенальти) - 1:0, Бакуна, 17 - 1:1, Грант, 30 - 1:2, Грант, 65 - 1:3, Огбонна, 75 - 2:3, Эрнандес, 84 - 3:3, Эрнандес, 90.

"Вест Хэм": Фабиански, Крессуэлл, Огбонна, Сабалета, Райс, Фелипе Андерсон, Лансини, Антонио (Эрнандес, 46), Нобл (Насри, 59), Арнаутович (Перес, 68), Диоп.

"Хаддерсфилд": Лессль, Леве, Смит, Дурм, Горенц-Станкович, Бакуна (Панчон, 67), Муй, Притчард, Конголо, Грант (Мунье, 70), Роу (Биллинг, 55).


"Бернли" – "Лестер" - 1:2

Голы: Мэддисон, 33 - 0:1, Макнил, 38 - 1:1, Морган, 90 - 1:2.

"Бернли": Хитон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Вествуд, Гудмундссон (Брэйди, 79), Корк, Барнс, Вуд (Крауч, 70), Макнил (Выдра, 90).

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Тилеманс, Грэй (Морган, 6), Мэддисон (Фукс, 64), Барнс (Менди, 77), Ндиди, Варди.

Удаление: Магуайр (4).


"Борнмут" – "Ньюкасл" - 2:2

Голы: Рондон, 45 - 0:1, Кинг, 48 (пенальти) - 1:1, Кинг, 81 - 2:1, Ритчи, 90 - 2:2.

"Борнмут": Боруц, Дэниэлс, Клайн, Аке, Мифем, Брукс, Лерма, Айб (Соланке, 75), Фрэйзер, Кинг, Уилсон.

"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Дамметт, Лежен, Йедлин, Диаме (Шелви, 83), Ритчи, Альмирон (Муто, 82), Хэйден, Рондон, Перес (Атсу, 72).

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