"Вест Хэм" и "Лестер" побеждают в 31-м туре АПЛ, "Ньюкасл" вырывает ничью на последних минутах
В рамках 31-го тура АПЛ состоялись три матча. "Вест Хэм" в результативном поединке взял верх над "Хаддерсфилдом", "Лестер", играя почти всю встречу вдесятером, одолел "Бернли", а "Ньюкасл" в самой концовке игры спас ничью с "Борнмутом".
"Вест Хэм" – "Хаддерсфилд" - 4:3
Голы: Нобл, 15 (пенальти) - 1:0, Бакуна, 17 - 1:1, Грант, 30 - 1:2, Грант, 65 - 1:3, Огбонна, 75 - 2:3, Эрнандес, 84 - 3:3, Эрнандес, 90.
"Вест Хэм": Фабиански, Крессуэлл, Огбонна, Сабалета, Райс, Фелипе Андерсон, Лансини, Антонио (Эрнандес, 46), Нобл (Насри, 59), Арнаутович (Перес, 68), Диоп.
"Хаддерсфилд": Лессль, Леве, Смит, Дурм, Горенц-Станкович, Бакуна (Панчон, 67), Муй, Притчард, Конголо, Грант (Мунье, 70), Роу (Биллинг, 55).
"Бернли" – "Лестер" - 1:2
Голы: Мэддисон, 33 - 0:1, Макнил, 38 - 1:1, Морган, 90 - 1:2.
"Бернли": Хитон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Вествуд, Гудмундссон (Брэйди, 79), Корк, Барнс, Вуд (Крауч, 70), Макнил (Выдра, 90).
"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Эванс, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Тилеманс, Грэй (Морган, 6), Мэддисон (Фукс, 64), Барнс (Менди, 77), Ндиди, Варди.
Удаление: Магуайр (4).
"Борнмут" – "Ньюкасл" - 2:2
Голы: Рондон, 45 - 0:1, Кинг, 48 (пенальти) - 1:1, Кинг, 81 - 2:1, Ритчи, 90 - 2:2.
"Борнмут": Боруц, Дэниэлс, Клайн, Аке, Мифем, Брукс, Лерма, Айб (Соланке, 75), Фрэйзер, Кинг, Уилсон.
"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Дамметт, Лежен, Йедлин, Диаме (Шелви, 83), Ритчи, Альмирон (Муто, 82), Хэйден, Рондон, Перес (Атсу, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Борнмут
|31
|38
|12
|Эвертон
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14