"Вест Хэм" и "Лестер" поделили очки

Теги вест хэм юнайтедлестер сити

"Вест Хэм" и "Лестер" поделили очки

В рамках 13-го тура АПЛ "Вест Хэм" на своём поле сыграл вничью с "Лестером" со счётом 1:1.

"Вест Хэм" – "Лестер" - 1:1

Голы: Олбрайтон, 8 - 0:1, Куяте, 45 - 1:1.

"Вест Хэм": Харт, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Масуаку (Сако, 90), Лансини, Обианг, Арнаутович (Айю, 69), Куяте, Сабалета, Кэрролл.

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Фукс, Симпсон, Морган, Иборра, Ндиди, Марез (Чилуэлл, 70), Грэй (Слимани, 90), Олбрайтон, Варди.

Не пропустите: "Вест Хэм" интересуется Фёдором Смоловым. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 12 16
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Лестер Сити 13 14
12 Ньюкасл Юнайтед 12 14
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 12 13
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов