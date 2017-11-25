"Вест Хэм" и "Лестер" поделили очки

В рамках 13-го тура АПЛ "Вест Хэм" на своём поле сыграл вничью с "Лестером" со счётом 1:1.

"Вест Хэм" – "Лестер" - 1:1

Голы: Олбрайтон, 8 - 0:1, Куяте, 45 - 1:1.

"Вест Хэм": Харт, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Масуаку (Сако, 90), Лансини, Обианг, Арнаутович (Айю, 69), Куяте, Сабалета, Кэрролл.

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Фукс, Симпсон, Морган, Иборра, Ндиди, Марез (Чилуэлл, 70), Грэй (Слимани, 90), Олбрайтон, Варди.

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