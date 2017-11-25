"Вест Хэм" и "Лестер" поделили очки
В рамках 13-го тура АПЛ "Вест Хэм" на своём поле сыграл вничью с "Лестером" со счётом 1:1.
"Вест Хэм" – "Лестер" - 1:1
Голы: Олбрайтон, 8 - 0:1, Куяте, 45 - 1:1.
"Вест Хэм": Харт, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Масуаку (Сако, 90), Лансини, Обианг, Арнаутович (Айю, 69), Куяте, Сабалета, Кэрролл.
"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Фукс, Симпсон, Морган, Иборра, Ндиди, Марез (Чилуэлл, 70), Грэй (Слимани, 90), Олбрайтон, Варди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
|34
|2
|Манчестер Юнайтед
|12
|26
|3
|Челси
|12
|25
|4
|Тоттенхэм
|12
|23
|5
|Ливерпуль
|12
|22
|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Уотфорд
|12
|18
|9
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|16
|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Лестер Сити
|13
|14
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|14
|13
|Борнмут
|12
|13
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|12
|13
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|12
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|12
|8
|20
|Кристал Пэлас
|12
|5