"Вест Хэм" и "МЮ" вступили в борьбу за хавбека "Лацио"

"Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Лацио" Фелипе Андерсону, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Челси".

В этом сезоне 25-летний Андерсон провел за "Лацио" 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

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