"Вест Хэм" интересуется игроком "Челси"

Лондонский "Вест Хэм" интересуется форвардом "Челси" Оливье Жиру, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "молотобойцы" хотят воспользоваться тем, что контракт француза с "синими" истекает по окончании сезона и стороны пока далеки от договорённости по его продлению.

"Вест Хэм" рассчитывает подписать победителя ЧМ-2018 летом 2019 года, когда он станет свободным агентом.

В этом сезоне 32-летний Жиру сыграл за "Челси" 8 матчей и сделал 4 ассиста.

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