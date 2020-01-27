"Вест Хэм" интересуется игроком "Лиона" Диопой

"Вест Хэм" интересуется игроком "Лиона" Пепе Шейк Диопой. Об этом сообщает Football Espana.



По информации издания, английский клуб хочет купить футболиста этой зимой. Несколько клубов Чемпионшипа также нацелились на 22-летнего хавбека.



В этом сезона футболист на правах аренды защищал цветы "Сельты". В 13 играх футболист сделал 1 результативную передачу.



Контракт Диопы с "Лионом" рассчитан др 2022 года.

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