"Вест Хэм" интересуется игроком "Торино"

"Вест Хэм" интересуется нападающим "Торино" Андреа Белотти. Об этом сообщает Football Italia.

По данным издания, клуб планирует приобрести футболиста в январе. "Вест Хэм" ищет игрока на замену Марко Арнаутовича, которым интересуются китайские клубы.

"Торино" готов отпустить 25-летнего футболиста за 45 миллионов евро.

Белотти перешёл в "Торино" из "Палермо" в 2015 году за 8,4 миллиона евро.В нынешнем сезоне он участвовал в 20 матчах и отметился 7 голами.

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