"Вест Хэм" интересуется трансферной целью топ-клубов Серии А

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к нападающему "Аталанты" Дувану Сапате, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "молотобойцы" готовы заплатить за 27-летнего колумбийца требуемые 40 миллионов евро. В форварде бергамской команды английский клуб видит идеальную замену для Марко Арнаутовича, который собирается уехать в Китай.

Напомним, что на Сапату также претендуют "Интер" и "Рома".

Права на футболиста принадлежат "Сампдории". "Аталанта" арендовала его прошлым летом на два сезона за 14 миллионов евро с опцией выкупа за 12 миллионов.

В текущем сезоне Сапата забил 17 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

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