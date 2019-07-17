"Вест Хэм" купил французского нападающего, установив клубный рекорд

Теги айнтрахт франкфуртвест хэм юнайтедсебастьян аллертрансферы

"Вест Хэм" купил французского нападающего, установив клубный рекорд

Лондонский "Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Айнтрахта" Себастьяна Аллера.

Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Это рекордная сделка в истории клуба. Ранее самым дорогим приобретением "молотобойцев" был бразилец Фелипе Андерсон (38 млн).

25-летний француз заключил с "Вест Хэмом" контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Аллер выступал за "Айнтрахт" с 2017 года, сыграл 77 матчей, забил 33 гола и сделал 19 ассистов.

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