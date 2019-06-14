"Вест Хэм" купил игрока сборной Испании за 28 миллионов евро

"Вест Хэм" объявил о переходе полузащитника "Вильярреала" Пабло Форнальса, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 28 миллионов евро. Футболист подписал контракт с лондонским клубом до лета 2023 года.

23-летний Форнальс выступал за "Вильярреал" с 2017 года, провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал 19 результативных передач. Ранее играл за "Малагу". За сборную Испании сыграл 2 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

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