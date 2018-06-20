"Вест Хэм" купил опытного голкипера

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"Вест Хэм" купил опытного голкипера

"Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Суонси" Лукаша Фабиански.

Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. 33-летний поляк заключил с лондонским клубом трёхлетний контракт.

Фабиански выступал за "Суонси" с 2014 года, сыграл 150 матчей и пропустил 225 голов.

Не пропустите: "Вест Хэм" приобрел молодого француза за 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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