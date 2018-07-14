"Вест Хэм" купил парагвайского защитника

"Вест Хэм" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Коринтианса" Фабиана Бальбуэны.

Сумма трансфера пока неизвестна. 26-летний парагваец заключил с "молотобойцами" контракт до лета 2021 года.

Бальбуэна выступал за "Коринтианс" с 2016 года, сыграл 80 матчей и забил 6 голов. Ранее интерес к нему проявлял "Краснодар".

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