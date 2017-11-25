"Вест Хэм" – "Лестер" - 1:1 (обзор)

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"Вест Хэм" – "Лестер" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура АПЛ между "Вест Хэмом" и "Лестером".

Не пропустите: "Вест Хэм" и "Лестер" поделили очки. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 12 16
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Лестер Сити 13 14
12 Ньюкасл Юнайтед 12 14
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 12 13
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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