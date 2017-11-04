"Вест Хэм" – "Ливерпуль" - 1:4 (обзор)

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"Вест Хэм" – "Ливерпуль" - 1:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура английской Премьер-лиги между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем".

Не пропустите: В событийном поединке "Ливерпуль" на выезде громит "Вест Хэм". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 10 4
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