"Вест Хэм" - "Ливерпуль": анонс и прогноз матча 25 тура АПЛ

"Вест Хэм" – "Ливерпуль"

Стадион: "Олимпийский" (Лондон)

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Кевин Фрэнд

4 февраля в матче, завершающем программу 25 тура английской Премьер-лиги, сойдутся "Ливерпуль", который стремится вновь вернуться на колею побед после недавней ничьи с "Лестером", и "Вест Хэм", стремящейся всеми доступными способами прервать двухматчевую серию поражений и вновь вернуться в первую десятку лиги. В первом круге "мерсесайдцы" не оставили шансов "молотобойцам" на "Энфилде" – 4:0. Дублем в том матче отметился Садио Мане.

"Вест Хэм" является воплощением абсолютно стандартного середняка АПЛ – минусовая разница забитых и пропущенных мячей, нестабильные результаты, где рядом с победой над "Арсеналом" стоят абсолютно "сухие" поражения от "Борнмута" и "Вулверхэмптона". В последних двух матчах подопечные Пеллегрини не забили ни одного гола, в то время как пропустили целых 5. Все это на фоне "чемпионства" "Вест Хэма" в одном из компонентов. Пока "Ливерпуль" уверенно возглавляет итоговую таблицу АПЛ, "молотобойцы" являются абсолютными лидерами в списке самых подверженных травмам команд. На данный момент в лазарете "Вест Хэма" находятся 7 футболистов, и это без учета игроков, которые входят в список "под вопросом". Среди таких основной вратарь Лукаш Фабиански, а также ключевой форвард Марко Арнаутович. В нападении "Вест Хэма" присутствуют совершенно колоссальные проблемы, так как единственный доступный форвард на данный момент – Энди Кэрролл. Не мудрено, что пробить оборону "Ливерпуля" будет очень трудно. Вполне возможно, "молотобойцы" снова покинут поле без забитых голов.

У "Ливерпуля" намного меньше игровых проблем, но все же несколько аспектов оставляют желать лучшего: (а) все еще существует неопределенность по позиции правого защитника, но, в отличии от матча с "Лестером", на помощь может прийти отбывший дисквалификацию Джеймс Милнер (особенно важной эта проблема видится на фоне того, что на левом фланге "Вест Хэма" играет лучший игрок команды Фелипе Андерсон); (б) в действиях "Ливерпуля" чувствуется несвежесть. Именно этим объясняется ничейный характер трех предыдущих встреч "мерсесайдцев" в чемпионате. И если с "Кристал Пэлесом" и "Брайтоном" помогли индивидуальные ошибки соперников, то "Лестер" такой роскоши не дал, особенно во втором тайме. На фоне проблем "Вест Хэма", есть большая вероятность, что матч пойдет по стандартному сценарию битв "Давидов и Голиафов": "молотобойцы" сядут на свою половину поля, а "красные" попытаются прорвать двойные оборонительные заслуги. Как показывает практика, часто несвежий(!) "Ливерпуль" страдает от кризиса идей в подобных ситуациях.

Интересные факты перед противостоянием "Вест Хэма" и "Ливерпуля"

"Вест Хэм" и "Ливерпуль" провели 45 матчей в рамках АПЛ: 27 встреч остались за "красными", "молотобойцы" побеждали 9 раз. Столько же встреч закончились вничью.

"Ливерпуль" одержал 4 победы кряду над "Вест Хэмом" в рамках АПЛ, при чем в каждом из этих матчей "мерсесайдцы" забивали 4 гола.

Мохаммед Салах организовал 5 голов (4 гола, 1 результативная передача) в 3 последних матчах против "Вест Хэма".

Если Салах забьет 2 гола "Вест Хэму", он станет первым в истории игроком, который забил "Вест Хэму" 50 голов в составе одного клуба в течении всего 61 встречи.

Ориентировочные составы

"Вест Хэм": Фабиански – Сабалетта, Диоп, Огбонна, Кресвелл – Райс, Нобл – Андерсон, Насри, Снодграсс – Кэрролл.

"Ливерпуль": Алиссон – Милнер, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Фабиньо, Кейта – Мане, Фирмино, Салах.

Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Ливерпуль"

Букмекеры не сомневаются в победе "Ливерпуля". Коэффициент на триумф подопечных Клоппа равняется 1,41. Победа "Вест Хэма" оценивается в 8. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 5,4 раза.

В последних 4 встречах "Вест Хэм" непременно пропускал от "Ливерпуля", но на сей раз ситуация вполне может изменится. В последних 3 встречах "мерсесайдцы" не показали себя как команда, которая способна забить 4 с позиции силы. Но и "Вест Хэм" не блистает! 2 матча без забитых голов не дают хороших надежд перед столкновением с лучшей обороной лиги. Букмекеры дают отличный коэффициент на то, что одна из команд уйдет с поля без забитых голов. Наша редакция предлагает этим воспользоваться.

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – нет (1,94).