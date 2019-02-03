"Вест Хэм" - "Ливерпуль": анонс и прогноз матча 25 тура АПЛ

Теги вест хэм юнайтедливерпульапл

"Вест Хэм" - "Ливерпуль": анонс и прогноз матча 25 тура АПЛ

"Вест Хэм" – "Ливерпуль"

Стадион: "Олимпийский" (Лондон)

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Кевин Фрэнд

4 февраля в матче, завершающем программу 25 тура английской Премьер-лиги, сойдутся "Ливерпуль", который стремится вновь вернуться на колею побед после недавней ничьи с "Лестером", и "Вест Хэм", стремящейся всеми доступными способами прервать двухматчевую серию поражений и вновь вернуться в первую десятку лиги. В первом круге "мерсесайдцы" не оставили шансов "молотобойцам" на "Энфилде" – 4:0. Дублем в том матче отметился Садио Мане.

"Вест Хэм" является воплощением абсолютно стандартного середняка АПЛ – минусовая разница забитых и пропущенных мячей, нестабильные результаты, где рядом с победой над "Арсеналом" стоят абсолютно "сухие" поражения от "Борнмута" и "Вулверхэмптона". В последних двух матчах подопечные Пеллегрини не забили ни одного гола, в то время как пропустили целых 5. Все это на фоне "чемпионства" "Вест Хэма" в одном из компонентов. Пока "Ливерпуль" уверенно возглавляет итоговую таблицу АПЛ, "молотобойцы" являются абсолютными лидерами в списке самых подверженных травмам команд. На данный момент в лазарете "Вест Хэма" находятся 7 футболистов, и это без учета игроков, которые входят в список "под вопросом". Среди таких основной вратарь Лукаш Фабиански, а также ключевой форвард Марко Арнаутович. В нападении "Вест Хэма" присутствуют совершенно колоссальные проблемы, так как единственный доступный форвард на данный момент – Энди Кэрролл. Не мудрено, что пробить оборону "Ливерпуля" будет очень трудно. Вполне возможно, "молотобойцы" снова покинут поле без забитых голов.

У "Ливерпуля" намного меньше игровых проблем, но все же несколько аспектов оставляют желать лучшего: (а) все еще существует неопределенность по позиции правого защитника, но, в отличии от матча с "Лестером", на помощь может прийти отбывший дисквалификацию Джеймс Милнер (особенно важной эта проблема видится на фоне того, что на левом фланге "Вест Хэма" играет лучший игрок команды Фелипе Андерсон); (б) в действиях "Ливерпуля" чувствуется несвежесть. Именно этим объясняется ничейный характер трех предыдущих встреч "мерсесайдцев" в чемпионате. И если с "Кристал Пэлесом" и "Брайтоном" помогли индивидуальные ошибки соперников, то "Лестер" такой роскоши не дал, особенно во втором тайме. На фоне проблем "Вест Хэма", есть большая вероятность, что матч пойдет по стандартному сценарию битв "Давидов и Голиафов": "молотобойцы" сядут на свою половину поля, а "красные" попытаются прорвать двойные оборонительные заслуги. Как показывает практика, часто несвежий(!) "Ливерпуль" страдает от кризиса идей в подобных ситуациях.

Интересные факты перед противостоянием "Вест Хэма" и "Ливерпуля"

"Вест Хэм" и "Ливерпуль" провели 45 матчей в рамках АПЛ: 27 встреч остались за "красными", "молотобойцы" побеждали 9 раз. Столько же встреч закончились вничью.

"Ливерпуль" одержал 4 победы кряду над "Вест Хэмом" в рамках АПЛ, при чем в каждом из этих матчей "мерсесайдцы" забивали 4 гола.

Мохаммед Салах организовал 5 голов (4 гола, 1 результативная передача) в 3 последних матчах против "Вест Хэма".

Если Салах забьет 2 гола "Вест Хэму", он станет первым в истории игроком, который забил "Вест Хэму" 50 голов в составе одного клуба в течении всего 61 встречи.

Ориентировочные составы

"Вест Хэм": Фабиански – Сабалетта, Диоп, Огбонна, Кресвелл – Райс, Нобл – Андерсон, Насри, Снодграсс – Кэрролл.

"Ливерпуль": Алиссон – Милнер, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Фабиньо, Кейта – Мане, Фирмино, Салах.

Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Ливерпуль"

Букмекеры не сомневаются в победе "Ливерпуля". Коэффициент на триумф подопечных Клоппа равняется 1,41. Победа "Вест Хэма" оценивается в 8. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 5,4 раза.

В последних 4 встречах "Вест Хэм" непременно пропускал от "Ливерпуля", но на сей раз ситуация вполне может изменится. В последних 3 встречах "мерсесайдцы" не показали себя как команда, которая способна забить 4 с позиции силы. Но и "Вест Хэм" не блистает! 2 матча без забитых голов не дают хороших надежд перед столкновением с лучшей обороной лиги. Букмекеры дают отличный коэффициент на то, что одна из команд уйдет с поля без забитых голов. Наша редакция предлагает этим воспользоваться.

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – нет (1,94).

Игорь Малиенко soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" одолел "Лестер" в 25-м туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" одолел "Лестер" в 25-м туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов