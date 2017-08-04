"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" - 0:3 (обзор)

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"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" - 0:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор товарищеского матча между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити".

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