"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" - 1:4 (обзор)

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"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" - 1:4 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию матч чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити" (1:4).

Видео: "Вест Хэм" – "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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